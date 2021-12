Desmienten posible caso de desplazamiento de la Señorita María en Boyacá

Varios medios de comunicación a nivel nacional han registrado la noticia en la que se dice que la señorita María campesina trans, oriunda de Boavita, Boyacá habría salido de su municipio debido a actos discriminatorios por parte de la población.



“Respecto al tema de la señorita María, es una mujer que ha estado dentro de toda la comunidad de Boavita, dentro de la vereda por más de cuarenta años, mas o menos hace trece años ella quiso cambiarse el nombre, y yo como registrador en ese momento procedimos a cambiarle el nombre, y desde ahí cambio su identidad, paso mucho tiempo hasta que salió en el documental de Rubén Mendoza, y cuando ella se hace publica llega una persona que no es del municipio y entablan una amistad y de ahí en adelante han estado compartiendo, y hace un tiempo viven en Bogotá.” Dijo El alcalde municipal Fabio Figueroa.

El alcalde también mencionó que por parte del municipio nunca se ha presentado rechazo ante su condición sexual, por su parte, los habitantes del municipio se sienten molestos por los titulares de varios medios de comunicación, pues aducen que en esta zona del departamento existen más personas de la comunidad LGTBI y nunca han sido señalados ni estigmatizados por su orientación sexual.



“Después del documental se fracturó un poco nuestra amistad por diferentes razones, pero en Boavita todos estamos muy sorprendidos y hasta indignados por esa situación, porque no hemos sabido a ciencia cierta que ella haya quedado en condición de desplazamiento, nos sorprende pues no teníamos conocimiento, pues Boavita no es un pueblo violento, aquí convivimos con personas de la comunidad LGTBI, pero yo creo que toda esa situación la estuvo armando la pareja de el que se llama Richard Barrera.” Ana María Romero, habitante y artista de Boavita.



Finalmente, se desmiente la versión que se ha entregado a medios nacionales donde la señorita María afirma ser victima de violencia y señalamientos por su condición sexual.