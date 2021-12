Grupo Argos rechazó oferta de Gilinski

Al término de la junta directiva, el Grupo Argos emitió un comunicado en el que explica la razón por la que no venderá las acciones del grupo Nutresa a Gilinski “de acuerdo con el estudio de valoración realizado por JP Morgan, la Junta Directiva consideró que la oferta económica presentada de USD 7,71 por acción de Grupo Nutresa no refleja un precio justo, dado que no reconoce el valor fundamental del negocio de alimentos ni de su portafolio de inversiones”.

Lea También:





Uno de los 4 argumentos de la compañía en la decisión es que la oferta desconoce el liderazgo del grupo en el exterior y, basados en un estudio detallado, concluyeron que la propuesta no es clara con respecto al modelo de sostenibilidad “la oferta no aporta evidencia sobre el compromiso que el oferente ejerce o ejercerá respecto de las políticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, lo cual puede poner en riesgo la continuidad del impacto positivo de Grupo Nutresa y su visión frente a la generación de valor agregado a la sociedad “.