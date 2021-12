Juzgado en Cúcuta ordena publicar el calendario electoral para revocatoria

Juzgado sexto administrativo oral de Cúcuta decidió abrir un incidente de desacato a una orden judicial contenida en auto admisorio de tutela proferido por el despacho el pasado 30 de noviembre

El comité de revocatoria pide que se cumpla la fecha ordenada para realizar la votación el próximo 12 de diciembre, como lo determino el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano.

Por su parte la registraduría advierte que no cuenta con los recursos para llevar a cabo la jornada, hecho que ha generado el rechazo de los miembros del comité, que denuncian presuntas

Jaime Vasques, vocero del comité de revocatoria en Cúcuta dijo Caracol Radio que, “la tutela que se presenta el lunes pasado, se le pide a la juez que como medida cautelar ordene la expedición del decreto que contiene el calendario electoral y efectivamente la concede y da 48 horas para tales efectos”

Añadió que, “para que la registraduría nacional , la registraduría de asuntos electorales, ministerio de hacienda y el gobernador, den respuesta a esa solicitud; respondieron todos llama la atención la respuesta del registrador nacional para asuntos electorales el doctor Nicolás Farfán, que no se puede la revocatoria para la fecha establecida, que es diferente a que no se puede hacer la revocatoria, porque no hay plata, porque no hay tiempo para nombrar los jurados electorales y porque además el gobernador no consulto la fecha”.

Explico que, “la revocatoria de Cúcuta si se hace el 12 de diciembre no vale más allá de 200 millones de pesos”.

La acción judicial vincula al ministerio de hacienda y crédito público registraduría nacional del estado civil consejo nacional electoral y el departamento Norte de Santander.