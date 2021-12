Proyecto de ley busca regular transporte público para animales de compañía

El senador antioqueño, Carlos Andrés Trujillo, presentó el proyecto de ley que busca regular transporte público para animales de compañía. La idea es elestablecer directrices para el desplazamiento de animales de compañía en medios de transporte público terrestre, aéreo, marítimo y fluvial, reconociendo y mejorando la calidad de vida de estos seres sintientes.

El senador Trujillo, explicó que la prioridad con esta iniciativa es que los animales de compañía no sufran hambre ni sed, y que además no padezcan injustificadamente malestar físico, ni dolor, no les sean provocadas enfermedades por negligencia o descuido y que tampoco sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés durante sus desplazamientos en transporte.

“Esta es una respuesta que desde el Senado le damos a los hogares colombianos, que beneficiará a millones de familias multiespecie, llevándonos a la vanguardia del mundo, dignificando la calidad de vida, el bienestar animal y garantizando que no se repita el trágico final de Homero”, afirmó, el senador Carlos Trujillo.

Según datos del Ministerio de Salud del año 2018, en Colombia existía una población de caninos cercana a los 5,4 millones y de gatos, superior al 1,7 millones, con lo cual se tiene un primer dato estimativo de más de 7 millones de animales de compañía en Colombia.

Este proyecto buscará garantizar que el transporte de animales de compañía no se realice en bodega, salvo casos excepcionales, en los que, por su tamaño o condiciones de tratamiento médico veterinario se imposibilite y sea estrictamente necesario, garantizándose el bienestar del animal de compañía.

El transporte se deberá efectuar con atención a las peculiaridades propias de cada especie, raza, edad y teniendo en cuenta el espacio, dimensiones y mínimos sanitarios correspondientes.