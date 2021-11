El caso de niña llevada a hogar sustituto y su familia desconoce dónde está

Un drama vive una familia venezolana desde el pasado 19 de noviembre cuando fueron notificados que su hija, de tan solo tres años, habría sido abusada sexualmente. El padre de la menor es acusado de cometer este hecho.

Genezareth Raaz, de 23 años, cuenta que ese día cuando fue por su hija, al Centro de Desarrollo Infantil donde asiste la menor, no la encontró, sino que la habían llevado a un centro asistencial en donde le afirmaron que su hija habría sido abusada sexualmente por su compañero sentimental.

"Cuando yo llego a la niña le están haciendo varias preguntas y nadie me responde nada, cuando de repente una se voltea y me dice que la niña presenta abuso por parte del papá. Yo me quedo sorprendida porque su papá trabaja todo el día", manifestó Raaz en conversación con Caracol Radio.

Cuenta que lo más confuso es que en el informe del centro asistencial no presenta un abuso sexual sino una irritación por lo que se procedió a activar el Código Rosa y la trabajadora social le notificó que la menor iba a ser trasladada al Caivas.

La mujer manifestó que una docente sostuvo que la menor le hizo un comentario el jueves, antes de que fuera llevada al centro asistencial, que tenía un dolor señalando su parte íntima pero ella fue avisada ese mismo día.

Habla el papá de la menor

Rodolfo Rodríguez, padre de la menor, manifestó que una vez se enteró de lo ocurrido llegó al centro asistencial en donde cuestionó cuál fue el tipo de pregunta que le hicieron.

"Yo le pregunté a mi hija que si la toqué y ella me respondía como con duda si la había tocado. ¿Tú me tocaste?, me decía. La doctora me dice que la confronte, le pregunté que si la toqué en sus partes íntimas en la forma en como se dice en Venezuela y ella me dice que no", sostuvo Rodríguez.

La menor en un hogar sustituto

Genezareth Ruiz, dice que su hija se encuentra en un hogar sustituto desde el pasado 23 de noviembre, y desde esa fecha no ha podido dormir bien, ni se ha sentido tranquila, esto porque afirma no ha tenido una respuesta por parte del Bienestar Familiar sobre el estado de salud de su hija.