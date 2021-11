Jueves 25 de noviembre, las principales noticias de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gobernador del Quindío ingresó de urgencias al Hospital San Juan de Dios de Armenia debido a una crisis hipertensiva

En la noche de ayer el mandatario regional, Roberto Jairo Jaramillo, debió ser atendido en la institución médica debido a una descompensación en su organismo, que se manifestó inicialmente con dolor de cabeza, ardor ocular y un posterior desmayó que obligó a su traslado hasta el hospital, en donde fue atendido oportunamente y se diagnosticó crisis hipertensiva. Tras las labores médicas, El mandatario fue estabilizado para tranquilidad de familiares y amigos.

El Gobernador del Quindío se encuentra bajo observación y control, en reposo y estable, a la espera del alta médica y las recomendaciones que para el caso se realicen.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío denuncian agresiones a personal de salud en el marco de jornadas de vacunación contra COVID-19

Los casos se estarían presentando por intolerancia de algunos ciudadanos que no portan el carné, a la hora de entregar las fichas que no desean esperar su turno en los diferentes puntos de vacunación establecidos en Armenia. La referente de vacunación en el departamento, Adriana García, llamó la atención de ciudadanos para respetar al personal y entender la dinámica del proceso.

Hoy inicia la aplicación de terceras dosis para talento humano en salud en el Quindío

La referente de vacunación COVID de la secretaría de salud del departamento, Adriana García, fue enfática en señalar que a pesar de los anuncios del Gobierno Nacional respecto a apertura de etapas es muy diferente la logística y disponibilidad de biológicos en las regiones. Resaltó que hoy establecerán las aplicaciones para el personal de salud con mayor riesgo al contagio y comorbilidades.

Frente a ese anuncio de la población mayor de 18 años, la secretaría de Salud, en cabeza de su líder Lina María Gil Tovar, informó que el municipio empezará este proceso con todo el personal de salud, incluyendo el asistencial. Así mismo, señaló que se seguirán los cronogramas y fechas establecidas a nivel nacional.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Buenavista y Pijao son los municipios con mayor porcentaje de esquema completo de vacunación COVID

La exigencia del carné de vacunación ha generado un gran impacto en el sector del comercio, Ana Mercedes Giraldo Gerente del centro comercial Unicentro de Armenia, habló del impacto de la medida en cuanto a que cines y casinos han tenido que ampliar su logística para acatar la misma.

Además, la gerente habló de la nueva exigencia del gobierno nacional, que entrará en funcionamiento desde el 1 de diciembre de exigir el esquema de vacunación.

De igual manera los ciudadanos consultados por Caracol Radio tienen diferentes opiniones sobre esta exigencia.

El día de ayer en horas de la mañana, el coliseo del café fue sede de la jornada de vacunación para personas discapacitadas. Caroline Quintero, fue una de las personas en condición de discapacidad que se acercó al lugar para la jornada de vacunación. Sin embargo, al llegar al lugar se encontró con un panorama diferente al que se esperaba en esta jornada

Al respecto la secretaria de salud de la ciudad, Lina Gil, destacó que se realizó la priorización a los adultos mayores que tenían discapacidad. Reconoció que no alcanzó vacunas de Astrazeneca que eran las solicitadas por la mujer. Aseguró que la situación se tornó compleja en cuanto a la grosería hacia el personal de salud.

Recordó que es fundamental que los ciudadanos conozcan de primera mano las directrices en los puntos para evitar este tipo de situaciones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado en el Quindío señalan que tras la firma del acuerdo de paz no se ha generado una verdadera reparación

Recordemos que se cumplen cinco años desde la firma del acuerdo de paz entre la extinta guerrilla de las Farc y el Gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. La victima Claudia Ortiz, resaltó que no son tenidas en cuenta y no establecen las rutas de atención para que puedan superar los hechos en los que en muchas ocasiones son revictimizadas. Espera que establezcan repuestas oportunas a las víctimas que la mayoría de las veces no son tenidas en cuenta.

Hoy 25 de noviembre se conmemora el día internacional de la no violencia contra la mujer. Alejandra Vera Polania, quien hace parte del consejo comunitario de mujeres de Armenia, nos contó sobre el proyecto de acuerdo para los lineamientos de la política pública de mujeres en el Quindío.

Además en el marco de este día internacional se planea una movilización feminista que iniciara desde las dos de la tarde en la Universidad del Quindio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El alcalde de Montenegro, Daniel Restrepo, indicó que ante las lluvias son muy afectados por la situación del agua y es que los deslizamientos generan dificultad en el suministro, sin embargo, resaltó que en la actual temporada no se ha registrado mayor afectación. Resaltó que adelantan las labores para solucionar la problemática de manera eficaz.

La reciente situación en el municipio tuvo que ver con turbiedad en el agua por las fuertes lluvias, pero desde EPQ intervienen una vez se registra la emergencia.

Equipos técnicos de la Corporación Autónoma Regional Del Quindío llegarán en diciembre al sector de Llano Grande de la vereda El Agrado de Salento para avanzar en el proyecto de obra para garantizar el paso vehicular y de la comunidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Municipios del Quindío con alta afluencia de turistas evalúan restricciones para evitar colapso en movilidad por la temporada decembrina

Es el caso del municipio de Filandia en el que la capacidad es superada por la llegada masiva de turistas en épocas altas, es por esto que el alcalde de la localidad, Jaime Franco resaltó que establecen restricción para no permitir el ingreso de buses con más de 30 personas ya que evidencian no aportan económicamente. También señaló que establecerán un puesto de mando unificado con la posibilidad de ampliar restricciones y evitar el colapso ante la temporada.

Por su parte la alcaldesa de Salento, Beatriz Díaz, informó que articulan esfuerzos con gremios y policía de carreteras para establecer un plan vial que permita organizar el territorio evitan congestión vehicular a zonas turísticas como el Valle de Cocora. Es consciente del incremento de turistas para fin de año, pero considera que el plan es fundamental.

700 alojamientos rurales del Quindío se encuentran en la informalidad, autoridades intensifican operativos frente a la temporada decembrina

El director de Cotelco en el departamento, Eduardo Mejía, indicó que en esta época es clave realizan control y seguimiento a estos lugares para evitar la informalidad. Señaló que ahora están inactivos pero una vez inicie el mes de diciembre se reactivan y afectan la economía de los establecimientos legalmente autorizados.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Empresa Multipropósito de Calarcá informó que A partir del 01 de diciembre de 2021 se reanudarán las actividades de suspensión y cortes a los predios residenciales que se encuentren en mora con el pago de los servicios públicos domiciliarios

Unidad de Reacción Inmediata Ambiental suspendió cinco actividades por daños ambientales en Armenia, Buenavista y Circasia

De acuerdo con la información entregada por Olga Lucía Castillo Beltrán, coordinadora de la Unidad de Reacción Inmediata Ambiental de la CRQ, las actividades suspendidas fueron remitidas a la Oficina Asesora de Procesos Sancionatorios Ambientales de la CRQ para iniciar con los trámites administrativos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Hoy jueves 25 de noviembre La universidad Gran Colombia de Armenia conmemora sus 50 años de creación y labores en esta zona colombiana

El centro comercial Unicentro viene trabajando desde el año 2019 en un cambio ambiental, para generar ese cambio empezó a utilizar los desechos orgánicos de los restaurantes del mall de comidas, para la creación de abono natural y por medio de este han venido trabajando y ayudando a la asociación de mujeres “Paisaje, mujer y café” un grupo de mujeres cafeteras que desde el año 2015 vienen liderando procesos de siembra, recolección y venta del café.

En deportes, La tenista quindiana Ivana Castillo, clasificó a la fase de cuartos de final de la Copa Pereira, torneo Grado 5 de la Federación Internacional de Tenis, que se desarrolla en las canchas de la Liga Risaraldense de Tenis