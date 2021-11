Veedor rectificó denuncias contra el Contralor Carlos Felipe Córdoba

Jorge Quintana, representante legal de la Veeduría Ciudadana Ventana Quintana, hizo llegar una comunicación a algunos medios donde señaló al jefe del organismo de control de ser amigo personal del exgobernador Turbay y favorecerlo, entre otras acusaciones.

Atendiendo una solicitud de rectificación que le hizo por escrito el jefe del ente de control, el veedor Jorge Eliécer Quintana, le hizo llegar el 16 de noviembre pasado una “rectificación de la información suministrada a entes u medios de difusión”.

Quintana rectificó en esta comunicación todo lo que afirmó en contra del Contralor y agrega “Presento disculpas públicas al señor Contralor Carlos Felipe Córdoba por mis afirmaciones no soportadas”. “Usted es una persona respetable y por eso no podía ni puedo vulnerar su buen nombre y honra, al igual que el de su familia”.

Estas son sus rectificaciones:

Rectificación 1: “No tengo piezas de los procesos que cursan contra el exgobernador Dumek Turbay Paz, por tanto no puedo soportar que los procesos estén a punto de prescribir…”

Rectificación 2: “No tengo soportes probatorios de la afirmación que el Contralor General es amigo de Dumek Turbay Paz…No he visto de trato y amistad alguna entre el Contralor General Carlos Felipe Córdoba Larrarte y Dumek Turbay Paz, mucho menos con Jorge Benedetti Martelo, no tengo que soportes de que sean socios políticos, no me consta que el Doctor Carlos Felipe Córdoba Larrarte sea financiador político de político alguno, ni que Jorge Benedetti sea novio de la hija del Contralor, no me consta que el político en mención sea auspiciado por el doctor Córdoba Larrarte…”.

Rectificación 3: “La plata de la Clínica Laura Carolina no se debía. Esa es una afirmación no sujeta a ser desmentida por mi persona, puesto que estamos a la espera del resultado del proceso…”.

Rectificación 4: “Mi afirmación de que el Contralor General se llevó la investigación de Laura Carolina para Bogotá donde seguramente no pase nada no tiene sustento y es solo mi convencimiento por todos los elefantes blancos del país y muchas investigaciones que no han terminado en nada, no por su administración sino por muchas anteriormente”.

Rectificación 5: Finalmente no es cierto que el Contralor patrocine ni tenga candidatos para las contiendas políticas que se avecinan”.