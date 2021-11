Alertan nueva modalidad de estafa con fotomultas

Caracol Radio conoció la nueva modalidad de estaba que están aplicando los delincuentes a algunos conductores en Bucaramanga y el área metropolitana.

Por medio de mensajes de texto a los números de celular están notificando de supuestas fotomultas por transitar con exceso de velocidad desde el peaje del Aeropuerto Palonegro a Girón.

En el mismo mensaje envían un link donde supuestamente se puede consultar la infracción C-29, la de exceso de velocidad, pero cuando se intenta abrir no se visualiza el contenido.

Hector Ardila, un conductor al que le llegó la notificación, señaló que se le hizo raro el mensaje por lo que decidió acercarse a la dirección de tránsito mas cercana, la de Floridablanca, y se enteró que se trata de una nueva modalidad de estafa.

"Yo no me quedé con la duda y fuí hasta allá, me miraron en el Simit y la sorpresa fue cuando me dijeron que conmigo eran 20 personas las que ya habían llegado por la misma situación".

Los delincuentes una vez la gente los contacta acuerdan supuestamente rebajar el valor de la multa para que las personas les consignen el "descuento" realizado.

En Bucaramanga y el área metropolitana no están funcionando cámaras de fotomultas.