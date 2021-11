El Valle del Cauca golpeado por el invierno

Los últimos días han sido bastante difíciles para varios municipios en el departamento del Valle del Cauca, debido a la ola invernal con pérdida de vías, inundaciones, derrumbes, desbordamiento de ríos y quebradas, incluyendo el rio Cauca en Jamundí.

Las situaciones de mayor complejidad son las registradas en los siguientes municipios, según ha informado la oficina de Gestión de Riesgo Valle:

En el municipio de Bolívar, en el norte del departamento, desde el pasado jueves se registró un deslizamiento en masa en el sector El Guabito, allí perdieron la vida la señora María Elvira Quiróz y su esposo Héctor, cuyo cuerpo no ha sido encontrado.

Además, se afectó la carretera de dicho sector y dejó incomunicada a la población campesina, comentó el coordinador de Gestión de Riesgo de Bolívar, Fanor Guevara.

“El invierno está bastante fuerte en la zona, estamos muy atentos porque tenemos una vía que ha perdido la bancada, tenemos más de dos mil personas incomunicadas entre ellos cinco resguardos indígenas”

En Buenaventura, la afectación más grande además de las 39 casas que terminaron inundadas en el Bajo Anchicayá y la pérdida de cultivos de pan coger, fueron los derrumbes y el hundimiento en la vía Simón Bolívar (Vía Antigua a Buenaventura).

#ATENCIÓN | Alrededor de 3 mil personas están afectadas por creciente del río Anchicayá, zona rural de #Buenaventura. pic.twitter.com/A3hdCI5ez0 — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) November 19, 2021

Arbinton López, coordinador de Gestión de Riesgo de Buenaventura, dijo que un grupo de infraestructura departamental evaluará los daños en la vía “cien metros de hundimiento de la vía, cuatro sitios que han taponado la vía en el sector de San Marcos y eso ha dificultado el paso de las personas que viven allá, estamos hablando de unas 500 familias que entran y sacan sus cultivos de pan coger”.

La situación en Jamundí, por el desbordamiento del Rio Cauca en la Vereda Mandivá, será evaluada no solo por los organismos de socorro sino por la autoridad ambiental pues no tienen claro si de alguna manera La Salvajina puede haber provocado la creciente, anunció Miguel Piragauta, coordinador de Gestión del Riesgo de Jamundí “Estamos en ese monitoreo y el lunes tendremos una reunión técnica con las autoridades ambientales para ver qué es lo que está pasando. Pero no solo fue en Mandivá, también en el Paso de la Balsa, en Quinamayó y en Villa Paz donde hay problemas de inundación.

#CaracolInforma En la vereda de Mandiva el río Cauca aumentó su nivel inundando todas las viviendas, animales de granja como gallinas y cerdos han muerto. Piden ayuda de los organismos de socorrohttps://t.co/Vwe9VU7ABP pic.twitter.com/DkIp8Gox3e — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) November 20, 2021

Otros municipios afectados por las lluvias son Sevilla, por una creciente súbita del río Totoró, Creciente súbita Quebrada La Sara, Montecristo y Manzanillo; Fenómenos de remoción en masa en diferentes sectores.

En Caicedonia, se presentó una creciente súbita de la Quebrada Manzanillo, en Ansermanuevo, se presentó un fenómeno de remoción en masa Vereda San Agustín y en El Cairo, se desbordó el río La Margarita.

En Yumbo hubo un derrumbe en la vía entre este municipio y La Cumbre, el cual fue atendido por la secretaría de Infraestructura de Yumbo.

#CaracolInforma Despeje de la vía entre el municipio de Yumbo y La Cumbre, sin viviendas afectadas. Infraestrucura del municipio trabaja para remover 400 metros de derrumbe.https://t.co/Vwe9VU7ABP pic.twitter.com/ObwVW37aNl — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) November 20, 2021

En Trujillo se presentó un fenómeno de remoción en masa en la vereda Alto Mira, Corregimiento de Andinápolis, lo mismo ocurrió en Riofrío en la vereda La Judea, Corregimiento de Salónica.