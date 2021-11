Bomberos voluntarios de Mocoa cerraron sus puertas. /

El convenio que se tenía firmado con la administración municipal culminó el 31 octubre los recursos se agotaron, y no se volvió a renovar el contrato con el cuerpo de emergencias de la ciudad, dejando a la deriva cualquier tipo de emergencia que se pueda presentar sobre todo en la época invernal.

La operación quedo totalmente parada y no precisamente por culpa de los voluntarios, sino por la propia administración que no ha querido ver esta situación como algo apremiante y de utilidad para la ciudad, que ha tenido que enfrentar en los últimos días calamidades de invierno, e incendios estructurales en zona céntrica y aledaña de la capital.

Según el capital José Alfaro Cruz señalo “la situación es difícil y que los únicos que se están exponiendo es la comunidad que no tiene quién los ayude en un momento determinado de las 33 unidades que hay allí solamente uno permanece en este sitio la mayoría de bomberos voluntarios salieron a buscar otras fuentes de empleo para poder sostener a sus familias”

En el momento la maquinaria que se tiene está a medio tanque de combustible, no hay herramienta, no hay garantía, no hay salarios para este personal y lo peor no hay voluntad política de mantener vivo este organismo de emergencia y riesgo de Mocoa.