70% de los hospitalizados en Barranca por COVID-19 no están vacunados

Barrancabermeja ya alcanzó los 384 casos activos de COVID-19. Durante los últimos días se ha registrado un aumento de contagios. Lo que llama la atención es que a la par se están presentando más consultas en centros médicos por complicaciones.

Cesar Aldemar González, gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio, indicó que la mayoría de los pacientes con el virus que se están atendiendo allí, no se han vacunado.

"Vemos que más del 70% de las personas que han consultado no se han vacunado. Hacemos un llamado a la población a que se inmunice porque si bien, no hay seguridad de que no se contagie, sí se reduce la letalidad".



En el 'Puerto Petrolero' son 349 las personas que se recuperan en casa, 20 en una Unidad de Cuidados Intensivos y 15 hospitalizados en centros médicos.