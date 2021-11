En Manizales se vacunan cerca de 800 niños entre 3 y 11 años por día

En Manizales, cerca 800 menores entre los 3 y 11 años, están siendo vacunados diariamente, es así como en la capital caldense buscan avanzar de manera rápida y segura con el plan de vacunación en todas sus fases.

“Hemos alcanzado ya la primera meta que es el 70%, ya superamos el 70% de vacunados con la primera dosis, de 450.074 personas, ya el 70% ya fue vacunado con la primera dosis; y en la revacunación para completar esquema, sumados los vacunados con Jansen, ya tenemos el 51%”, indicó Carlos Humberto Orozco Téllez, secretario de Salud municipal.

Sin embargo, siguen convocando a toda la comunidad para que haga parte del plan de vacunación, en caso de tener una sola dosis, hacer el proceso para completar el esquema, teniendo presente que las filas no son una excusa para no hacerlo, pues resalta el funcionario que hay no solo espacios fijos sino también itinerantes, en los que pueden, sin agendamiento aplicarse el biológico según el esquema al que corresponde.

“Tenemos por menos 15 días la vacunación en el Parque Caldas, no es el sitio más grande, por lo tanto, no pueden omitir la posibilidad de ir a los sitios que realmente están preparados para recibir masas, entonces si la gente ve mucha fila, puede ir, estando en el centro, a la Cámara de Comercio, a Fundadores. De tal manera que la oferta es consistente”, resaltó.

Actualmente se cuenta en Manizales con más de 100 mil unidades disponibles de los laboratorios de Jansen, Sinovac, Moderna, Astrazeneca, Pfizer, para primera y segunda dosis, para los mayores de 70 la tercera aplicación y para las personas que tienen comorbilidad y clasifican en el patrón de vacunación.

