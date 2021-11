“Armas traumáticas no son armas de guerra”: clubes de tiro

Caracol Radio hablo con Said Elías Centanaro, presidente del Club Deportivo Centauro para saber que piensa sobre el nuevo decreto que regula el uso de armas llamadas traumáticas en nuestro país y considera que los perjudica como practica deportiva por el sinnúmero de requisitos que ahora exige la ley para su porte y uso.

El instructor considera que el mayor error esta en compararlas con armas reales cuando no tienen la misma letalidad y la mayoría son utilizadas como recreación y deportes registrado ante los distintos institutos de recreación del país y como una disciplina deportiva.

“Recomendamos a las personas primero que no entren en pánico y no se pongan a estar creyendo de qué es que ya la van a prohibir, no. En el decreto dice que te piden ocho meses para que la persona voluntariamente registre su arma pero de momento no hay una infraestructura por parte del DCCA, Qqé es el Departamento y Control y Comercio de Armas, que podamos ir a registrarla porque tú vas a ir ahora mismo y no vas a encontrar nada porque eso es algo nuevo y eso toma tiempo de crear esa infraestructura, para poder hacer el registro demora bastante.”

Es el caso del Club de Tiro Deportivo Centauro entre Cartagena y Turbaco, con reconocimiento deportivo y donde los fines de semana se reúnen familias en torno al uso de armas traumáticas de tiro al blanco y de paintball.

“De momento lo que nos amparan la ley 1801 artículo 27 numeral 7, qué es en el cual las armas de bajo riesgo o armas traumáticas no pueden utilizarse en situaciones específicas como aglomeraciones, centros comerciales, en lugares donde vendan bebidas embriagantes, de momento en esos lugares no se debe portar, usted puede tenerla en el carro, con todos sus documentos, obviamente con su manifiesto de importación, su factura de venta, su carnet y lo que más recomendamos nosotros es un carnet de un club de tiro registrado.

Si bien las armas que usan son parecidas a las reales, su fabricación, montaje y letalidad son muy distintas a las utilizadas por la fuerza publica o la misma delincuencia.

“Las armas traumáticas no cuentan con un proyectil de guerra como dice el decreto, porque primero no es preciso y segundo no viaja a más de 30 o 40 metros y no va a llegar, entonces no es considerado un arma de guerra, aparte de que es una bola de goma entonces eso se utiliza más tanto para defensa personal y ahora nosotros lo estamos utilizando como un deporte de manera recreativa, de manera sana, para que las personas puedan una alternativa, no solamente de que el arma es para hacer daño, sino también que se utiliza como un deporte.”

Quienes practican esta disciplina esperan que el nuevo decreto avance en su implementación y que se vayan corrigiendo los errores que eventualmente perjudicarían a los deportistas.