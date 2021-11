Alcaldía insiste en que NO se construirá la ALO Norte

El pasado miércoles 3 de noviembre a través de sus redes sociales, el concejal Yefer Vega dio a conocer en un video grabado el pasado 20 octubre de este año, que la alcaldesa Claudia López sí daría el aval para construir esta vía en el norte de la ciudad.

Muchos usuarios después de ver este video, señalaban que la propuesta de la alcaldesa era improvisada y hasta una "chambonada".

Sin embargo, el alcalde encargado Luis Ernesto Gómez aseguró que es un video fuera de contexto y ratifico que NO se construirá esta avenida.

"Debemos aclarar algo que lamentablemente fue puesto fuera de contexto por el concejal Vega... para que no haya dudas, la ALO Norte como estaba contemplada una vía de varios carriles no se va hacer en Bogotá y no esta contemplada en el POT".

Añadió.

"...Esas 4 carriles que existen hoy allí ya existen, y lo que hacia referencia la alcaldesa en ese video y lo que si se contempla es que en el alistamiento de equipamientos del distrito en esa zona, lo que sí se va hacer son parques, infraestructura del cuidado y educativa, y por supuesto para trayectos vecinales de los habitantes de Suba, una mejora de esos carriles que ya existen hoy", dijo.