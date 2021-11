Así puede solicitar virtualmente la realización de encuesta del Sisbén

Si vive en Bogotá y no hacen parte de la base informática del Sisbén IV, desde el Distrito habilitaron la posibilidad que se pueda realizar proceso virtualmente para que se le aplique la encuesta. Antiguamente, se hacía a presencialmente en un RedCade.

A través de la página www.sdp.gov.co, una vez estando allí haga clic en el botón de "Sisbén" (en la parte izquierda de la página). Después, vaya a "Consultas" y haga clic en "Solicite aquí la encuesta Sisbén IV". Otra forma de hacerlo es directamente en este link: https://sisbensol.sdp.gov.co

Finalmente, incluya los datos solicitados de personas que viven allí y de las características de la casa o apartamento que habitan.

Desde el Distrito reiteran que el Sisbén "no es un subsidio, no es un servicio de salud, no es un auxilio para la primera infancia ni tampoco una ayuda para las personas de la tercera edad".