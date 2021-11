Municipios con aforo del 100% deben exigir carné de vacunación

En el Puesto de Mando Unificado que se desarrolló en la Gobernación de Santander, junto a secretarios de salud, gerentes de IPS y EPS, se determinó que en municipios que extendieron los aforos al 100% se deberá exigir el carné de vacunación en sitios públicos, de acuerdo a la resolución del Ministerio de Salud.

Bucaramanga es uno de estos, y desde el fin de semana algunos establecimientos comerciales lo estaban pidiendo. Caracol Radio hizo un sondeo en algunos puntos de vacunación consultando con la comunidad qué opinan de la medida.

"Me parece perfecta porque así logramos la inmunidad". "Es una medida segura que evita más contagios". "Yo pienso que no debe ser así porque cada persona es libre de decidir sí se vacuna o no".

Cabe destacar que la exigencia del carné se empieza aplicar para mayores de 18 años desde el 16 de noviembre, y para mayores de 11 años a partir del 30 de este mes.

En Santander las autoridades determinaron incrementar la vacunación para llegar al 70% de la población inmunizada en diciembre.