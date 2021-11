Hasta el viernes hay plazo para financiar recibo del agua

Hasta este viernes 5 de noviembre tienen plazo para financiar el recibo de agua las familias que durante la pandemia no pagaron por el servicio. Este benefecio que fue otorgado por la Superintendencia de Servicios Públicos, finalizará este mes.

Los suscriptores que no están al día fueron notificados mediante una carta para que se acerquen a la entidad y se establezca un acuerdo de pago. El Acueducto dispuso que se de una cuota inicial y el saldo es diferido hasta en 30 cuotas.

Para las familias que están en mora, estos beneficios alivian el bolsillo, pues no cuentan con todo el dinero para pagarlo inmediatamente, "yo tengo una deuda de $500 mil, pagué 150 de inicial y me quedan cuotas de 30 mil, no es fácil, pero por lo menos no me van a cortar el agua".

El sector comercial también debe ponerse al día con la obligación. 8 mil son las personas que durante la pandemia, el año pasado, no pudieron pagar cumplidamente el recibo del agua.