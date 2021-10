Más del 60% de los armenios cuenta con la aplicación de dos dosis: Dane

La encuesta de pulso social del DANE en el trimestre julio-septiembre 2021 evidenció que en la ciudad el 20.5% cuenta con una dosis y el 65.6% con dos dosis. En cuanto a la razón principal por la que la comunidad aún no se ha vacunado el 35% no ha tenido tiempo ir a puntos de vacunación, el 16% estuvo contagiado recientemente y el 5% no encuentra la marca que prefiere de vacuna.

En cuanto a no aplicarse la vacuna el 51% cree que la misma puede ser insegura y el 21% no cree que pueda ser suficientemente efectiva. El decano de la facultad de ciencias de la salud de la Universidad del Quindío, Jorge Luis Duque, insistió en la importancia de la vacuna para hacerle frente al contagio.

El total de dosis aplicadas en el departamento es de 587.672, únicas dosis 46.045, segundas dosis 216.255 y terceras dosis 3.404