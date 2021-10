Preocupación en autoridades por paso de venezolanos para el día sin IVA

Avanzar la logística por parte de las autoridades en la región de frontera para coordinar todos los mecanismos que permitan desarrollar el día sin el cobro al impuesto al valor agregado IVA, garantizando todas las medidas de bioseguridad para los diferentes compradores y comerciantes que participarán en esta jornada.



Sin embargo una de las mayores preocupaciones por parte de los organismos es el paso de los migrantes que buscarán llegar al territorio colombiano para aprovechar este descuento, generando un mayor volumen de personas que llegarán al territorio colombiano y podrían sobrepasar los límites de aforos establecidos.



Víctor Alfonso Bautista Olarte Secretario de Frontera de Norte de Santander, le dijo a Caracol Radio que es importante que se mantengan todas las medidas de bioseguridad y que de igual forma se buscarán los mecanismos para poder regular a esta población extranjera.



“Claramente el día sin IVA no genera una expectativa y también unos riesgos de una llegada grande de migrantes venezolanos a hacer sus compras que es una cosa natural en esta región, esperamos que eso sea también un motivo de análisis para acelerar la apertura total de la frontera y tener unas compras regulares y ordenadas como deben ser a través de los pasos fronterizos. En caso de que no requeriremos a la fuerza pública hacer un plan de contingencia para tratar que El Paso de los compradores por trochas no sea una de las lógicas, y que hemos querido aceptar en este departamento y por esto debemos luchar para que no se de”, dijo el funcionario.

Bautista Olarte indicó que se espera que en Venezuela se mantenga una prudencia sobre los pronunciamientos hacia Colombia, y con esto se pueda tener un respeto para poder avanzar en la institucionalidad y lograr los objetivos deseados.