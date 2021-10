UTB y Ecopetrol entregaron cuatro becas de educación superior

La Universidad Tecnológica de Bolívar continúa fortaleciendo sus estrategias de apoyo a jóvenes de la región, a través del otorgamiento de becas para ampliar el acceso a la educación superior, con el apoyo de empresas que han decidido contribuir con esta iniciativa y que se identifican con el propósito superior de la Universidad, “transformar vidas con educación de excelencia”.

Una muestra de ello se evidenció en la ceremonia de entrega de cuatro becas que se llevó a cabo en el Campus Tecnológico de la UTB.

En esta oportunidad, se otorgaron dos becas en el marco del programa Becas con Corazón liderado por ECOPETROL a Yulissa Paola Sierra Carranza y a Tatiana Vanesa Rivera Ortega, jóvenes habitantes de los barrios Arroz Barato y Policarpa respectivamente y las otras dos becas, otorgadas por la UTB a Yacira Cassiani y a Miguel José Camargo Martínez, estudiantes de la Institución Educativa de Gambote, participantes del programa ONDAS y quienes se destacaron por obtener el primer lugar en la feria de la ciencia de Chile.

El rector de la Universidad Tecnológica de Bolívar, Alberto Roa Varelo, y el gerente general de la Refinería de Ecopetrol en Cartagena, Carlos Giraldo Martínez, hicieron entrega de las becas y dirigieron unas emotivas palabras a los becarios y a sus padres, resaltando la importancia de este logro para ellos, para la Universidad y para la sociedad.

“La verdad me siento emocionado, porque estas cosas me tocan, me tocan como educador y como persona”, dijo el rector Roa Varelo, al hacer referencia a los logros de los becarios y al impacto que genera una alianza, en este caso, UTB – Ecopetrol – para transformar la vida de estos jóvenes de excelencia, con grandes sueños de convertirse en profesionales, pero con desafíos económicos para continuar estudios superiores.