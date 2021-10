Concejal Zarta aceptó que conducía vehículo involucrado en un accidente

Luego seis días el concejal del Centro Democrático, Ricardo Zarta, emitió a través de sus redes sociales un video en el que confirma que manejaba el vehículo Volkswagen gris platino metálico de placas FQP 568 de Ibagué que resultó involucrado en un accidente de tránsito en la madrugada del lunes 11 de octubre.

“En ningún momento tuve la culpa del accidente, no me fui sin esperar el debido tiempo, si me fui fue por algo de fuerza mayor, porque en los videos se evidencia que yo estuve ahí y que existió una pelea y mi integridad se veía vulnerada en ese momento”, dijo Zarta.

En el lugar de los hechos resultó herido de Marlon Camilo Martínez Varón, un joven de 22 años que se movilizaba en una motocicleta en la que según versión de la familia regresaba de trabajar.

En su momento Milena Restrepo familiar del afectado, aseguró que el conductor del vehículo intentó seguir la marcha, pero un taxista evitó que se escapara al parquear el automotor de frente a la camioneta involucrada, situación que le hizo detener la marcha.

Le puede interesar:

Investigan accidente de tránsito protagonizado por un concejal de Ibagué

“Por qué hago hasta ahora esta aclaración, en primer lugar, porque necesitaba la constancia de reclamantes de Mapfre donde mi versión es certificada, donde tuviera el desistimiento firma y autenticado en el cual él desiste de cualquier acción penal en cuanto yo no soy el culpable de este accidente”, sostuvo el cabildante.