Denuncian ataque a un miembro de la comunidad LGBTI en Ibagué

La Asociación Paz y Alegría Diversa denunció que un miembro de la comunidad LGBTI fue abusado sexualmente este fin de semana en Ibagué.

Según Giovanni Amaya, presidente de esta agremiación, esta persona que presta servicios sexuales en el sector de la variante Ibagué – Armenia, fue contratado por un hombre de aproximados 40 años que lo llevó a un sector desolado donde incluso intentó asesinarlo.

“Lo cogió a la fuerza, lo violó, lo tiró a un abismo, la persona bajó decía que lo tenía que asesinar, el muchacho salió corriendo, se pudo escapar y salió a la variante”, denunció el representante de la Asociación Paz y Alegría Diversa.

Amaya aseguró que esta persona habría solicitado ayuda a la Policía, pero aparentemente por su condición no fue atendido, la denuncia fue instaurada ante la Fiscalía General de la Nación y ante la oficina de Derechos Humanos de la Metropolitana.

“Cogió un taxi se fue para la USI del Ricaurte, lo atendieron porque se le dislocó un hombro, luego lo enviaron a la casa, al otro día lo llevamos a la Clínica Nuestra Señora donde lo atendieron de la mejor manera”, manifestó el representante de la asociación.

Amaya además manifestó que se pide que se investigue el caso para que se encuentre el responsable y se haga justicia.

Le puede interesar:

Gaula de la Policía realiza campaña para prevenir la extorsión

“Psicológicamente está terrible, no olvida lo que le pasó y dice que no olvida como le pidió auxilio a unos policías y no le prestaron atención, eso nos tiene muy tristes, sea el que sea le deben prestar el servicio a cualquier ser humano”, puntualizó.