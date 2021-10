Asopadres Cúcuta denuncia la falta de reclamación del PAE

La liga municipal de padres de familia de Cúcuta emitió un documento en las últimas horas a la Contraloría General de la República, en donde está haciendo una denuncia ciudadana por el daño que puede presentarse en los alimentos que están dentro del programa escolar.



Según la asociación estos alimentos perecederos no están siendo reclamados por los estudiantes en las instituciones educativas, quedándose sin ser entregados y finalmente descomponiéndose.



Eduardo Parra presidente de la asociación Asopadres, le dijo a Caracol Radio que son 1.172 raciones industrializadas las que no fueron entregadas en dos semanas comprendidas desde el 27 de septiembre al 1 de octubre dentro del plan piloto implementado por la administración municipal.



“Estamos supremamente preocupados con el programa de alimentación escolar en una nueva modalidad que impuso la Secretaría de educación con las naciones industrializadas donde anteriormente se venían dando los kits de mercados para preparar en casa, pero a raíz de el sistema de presencialidad y alternancia prefirió la administración municipal cambiar de modalidad y como un incentivo entregarlos refrigerios industrializados, Sin embargo esto ha generado graves resultados porque muchos de los jóvenes no van a clases e incluso los que están en clases virtuales muchas veces no reclaman los refrigerios, estos se quedan en el colegio y estos no tienen refrigeración generando pérdidas para el programa de alimentación, por eso hemos acudido a la Contraloría para que se disparen las alarmas porque viene a partir de noviembre la entrega de más de 88.000 raciones que podrían terminar igual”, dijo el padre de familia.

En el documento de igual forma se especifica que después de hacer la Veeduria se constató que el operador alimentar Cúcuta 2021 entregó estos alimentos, y que después se emitió un protocolo de suplencia de ración industrializada en donde esta cantidad se perdieron por la supuesta demora de la alcaldía en la toma de decisiones para hacer los cambios generando un desequilibrio económico en el operador.



Indicó que esta pérdida tan solo en las dos semanas en 5 colegios asciende a más de 12 millones de pesos, y que por esto se debe hacer una investigación.