En Ciudad del Bicentenario reclaman encuestas del Sisbén

Todo tipo de historias tienen los habitantes en Ciudad del Bicentenario en Cartagena, cuando se trata del Sisbén.

Los vecinos de esta comunidad estrato 1, aseguran que los tienen en un "limbo" porque nadie les brinda respuestas concretas a sus peticiones, principalmente relacionadas sobre las encuestas y los puntajes ya asignados; muchos de ellos por encima de lo esperado.

"La mayoría de los 17 mil habitantes que tenemos solo un 10% tiene Sisbén, el otro resto de personas no. Nosotros aquí manejamos puntajes muy altos, porque manejamos estratos estrato 1 y aquí hay hasta 3. Yo por ejemplo no tengo y metí la solicitud en marzo, pero hasta ahora no me responden", dijo Carmen León, líder del sector.

Los vecinos están dispuestos a acompañar la visita de los encuestadores, para que realicen el trabajo y recorran el barrio casa a casa.