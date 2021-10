En 11 municipios del Quindío, 90% de las cámaras de seguridad no funcionan

En 11 de los 12 municipios del departamento del Quindío más del 90% de las cámaras de seguridad no funcionan lo aumenta el accionar de los delincuentes.

Contexto: En Armenia solo funciona el 10% de las cámaras de seguridad

Así fue dado a conocer durante el debate de control político que se llevó a cabo en la asamblea del Quindío donde estuvo presente la secretaria del interior del departamento, Magda Inés Montoya Naranjo.

El diputado Jorge Hernán Gutierrez llamó la atención sobre la necesidad de priorizar los recursos para intervenir la mayoría de las cámaras de seguridad en los municipios que no funcionan y agregó “el ministerio del interior fue claro en que no invertirán dineros, porque las cámaras no están en funcionamiento y eso es real, por eso la importancia de priorizar los recursos”

A su turno la secretaria del interior departamental, Magda Inés Montoya reconoció que en los 11 municipios hay 86 cámaras de video vigilancia pero en su gran mayoría no funcionan y por eso vamos a revisar con el comité de orden público la situación de contratación y en la próxima vigencia determinar cómo será la intervención de las cámaras de seguridad.

Situación similar ha vivido a Armenia que pasó más de cuatro años con la mayoría de cámaras de seguridad en mal estado y sin funcionar, hoy según la secretaria de gobierno ya han recuperado 200 cámaras de video vigilancia.