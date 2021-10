Ex líderes de Autodefensas Unidas de Colombia pidieron perdón en Cartagena

El Palacio de la Inquisición fue testigo de este acto público de contribución a la verdad, en dónde los antiguos integrantes de frentes paramilitares que actuaron en nuestra región hablan de alianzas principalmente con la fuerza pública para cometer sus actos violentos que causaron tanto dolor.

También reafirmaron su compromiso de no repetición, de no volver a las armas. Y piden perdón a las víctimas.

Yairsiño Mesa, exintegrante AUC manifestó, “El impacto más grande que hicimos a la sociedad fueron las masacres en los corregimientos que eran ordenadas por los superiores. De ahí nacieron todos los delitos, como los desplazamientos y las violaciones. Los niños de aquel entonces salieron sin rumbo fijo a la ciudad a aguantar hambre, a sufrir. Les arrebatamos eso… Yo pido perdón por los actos crueles que cometí yo y mis compañeros. Hoy me comprometo con mi familia y quienes me han apoyado a la no repetición”.

La comisionada Marta Ruíz, destacó la importancia de este diálogo con ex combatientes de las antiguas AUC en el Caribe, “Hoy hemos tenido a siete exintegrantes de las AUC que nos han compartido sus experiencias y nos han mostrado los impactos desproporcionados que dejó la guerra en sus vidas y en las de otros. Las huellas de la tragedia”

Los ex combatientes de las AUC, que decidieron hacer sus aportes al esclarecimiento de lo acaecido durante tantos años de guerra, ratificaron su compromiso con la verdad y la no repetición del conflicto; al igual, contaron que viven una segunda oportunidad en la que están dispuestos a resarcir a las víctimas del terrible daño que causaron, reconocer la magnitud de sus crímenes de lesa humanidad y demostrar la consciencia de sus arrepentimientos.