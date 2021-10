"Ante el Consejo de Estado defenderé mi curul", concejal Diego Tabares

El concejal de Manizales, Diego Tabares, en diálogo y quien pertenece al Partido Conservador Colombiano, en diálogo con Caracol Radio, manifestó que aún no ha sido notificado por el Tribunal Administrativo de Caldas de la decisión de haberle declarado la pérdida de investidura por conflicto de intereses.

Expresó que: "no tenemos conocimiento, ni los pormenores del fallo, no obstante, somos absolutamente respetuosos de la ley y también de acatar las decisiones judiciales, pero claramente en nuestra certeza jurídica no compartimos algunos criterios, por lo que ahora vamos a puntualizar muy bien cuáles son los hechos que se manifiestan por parte del Tribunal para con nuestros abogados ejercer una defensa rigurosa y ante el Consejo de Estado defender esta curul que no es Diego Tabares, sino de centenares de manizaleños donde todos ellos pueden dar fe que nos hemos destacado, cumpliendo a cabalidad con nuestras funciones", afirmó el señor Tabares.

Y agregó: "lamento que se haya politizado este tema de esta manera, vamos a tener unos días hábiles para poder presentar nuestra apelación para que en el futuro se defina nuestra actividad como concejal, pero quiero decirles a los manizaleños de manera tranquila y franca que, independientemente de los resultados de la justicia, seguiremos trabajando con vocación y cariño por la ciudad", puntualizó.

A la pregunta de Caracol Radio, ¿hay personas detrás de esta situación e intereses políticos para no dejarlo ejercer como concejal?

Respondió: "desde el escenario que nos competa seguiremos haciendo política, porque quienes quieren ganar en los estrados judiciales lo que no ganaron en las urnas, deben de entender que seguimos más vivos que nunca. Claramente en este tipo de escenarios existe un interés político, que ya es bien conocido por los ciudadanos, en las que ya se han presentado varias situaciones en el Concejo de Manizales, donde aquellos contradictores u opositores buscan la manera de determinar la salida, pero estoy seguro de que hemos hecho las cosas bien", finalizó el concejal.

