Balance negativo entregan almacenes por día sin carro

Los propietarios de establecimientos comerciales en el centro de la ciudad entregaron un balance de ventas muy bajo durante la jornada del día sin carro y solicitaron a la alcaldía concertar y revisar esta clase de medidas, ante la realidad que enfrenta el comercio de la zona de frontera por la pandemia, la crisis económica y el cierre de frontera.

Los comerciantes estiman una reducción del 90% de las ventas diarias durante la jornada, atribuyen además las bajas ventas, al temor de las personas a desplazarse a la zona de los eventos por motivos de seguridad, ante el persistente temor por la violencia y atentados registrados en la región.

Una de las comerciantes le dijo a Caracol Radio que, “cada vez que cierran la calle y nos ignoran porque no nos avisan, uno no sabe si trae a los empleados o no, muy bueno por la cultura, pero para nosotros que generamos empleo no”.

Una administradora de establecimiento comercial dijo que, “venimos de varios meses de cierre, sobre todo los que estamos en el alrededor del parque Santander, no llegaron los clientes durante todo el día, decidimos cerrar a las dos de la tarde”.

Por su parte los transportadores reportaron una caída dramática en el movimiento de pasajeros en el área metropolitana, un porcentaje decidió guardar sus carros temprano, lo que provocó dificultades en hora de la noche para trabajadores en el centro de la ciudad.