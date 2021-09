Nariño cinco años después de la firma del acuerdo

Cinco años después de la firma del acuerdo de paz, Nariño es uno de los más afectados por la llegada de nuevos grupos ilegales a las zonas que dejaron las FARC, las autoridades han identificado la presencia de otros actores armados ilegales tales como La Segunda Marquetalia, Bloque Occidental Alfonso Cano, Columna Móvil Franco Benavides y Columna Móvil Urías Rendón, que se suman a los ya existentes y que han entrado en una disputa territorial en su mayoría por el negocio del narcotráfico.

Esta reconfiguración del conflicto en este departamento ha generado un incremento de la violencia socio política estimada en un 13% en el último año según Fundepaz, a diferencia del año 2019 cuando había logrado una leve disminución del 9 %.

El desplazamiento forzado ha sido uno de los principales flagelos de esta presencia armada tras la firma del acuerdo, la organización social en su informe ´El regreso de la horrible noche` ha documentado que este fenómeno ocupa el 81% de los hechos victimizantes desde 1985 y que se ha agudizado debido a la disputa por las rentas de economías ilegales.

Cinco años del Acuerdo de Paz / Caracol Radio Pasto

Si bien la victimización de acuerdo con las cifras de la Unidad de Victimas logró reducirse desde la firma del acuerdo, “Este hecho en términos humanitarios es extremadamente grave y preocupante ya que significa que, diariamente en el departamento de Nariño al menos unas 50 personas en promedio diariamente tuvieron que desplazarse desde sus territorios para salvaguardar su vida e integridad en razón y por causa del conflicto armado".

En el 2016 año en el que se firmó la Paz, Nariño tuvo el mayor nivel de disminución (52%) en cuanto al número de víctimas de desplazamiento forzado como consecuencia del cese al fuego bilaterales y unilaterales pactados entre las FARC-EP y el Gobierno en el marco del proceso, no obstante el panorama fue cambiando con la llegada a la escena del conflicto de otros actores asegura Fundepaz.

Sustitución

La firma del acuerdo de paz en Nariño generó grandes expectativas para familias cultivadoras, sin embargo, el proceso se ha enfrentado a incumplimientos y retrasos. En la actualidad según la Agencia de Renovación del territorio se ejecutan proyectos en Ipiales y Tumaco.

En Ipiales son 667 familias vinculadas en 19 veredas, de las 967 hectáreas a sustituir se ha logrado 585, existen 368 planes de inversión sin ejecutarse. 491 familias ha recibido asistencia alimentaria por 5. 493 millones de pesos. En Tumaco entre tanto se reporta la vinculación de 16.546 familias en 133 veredas, con un avance tan solo del 11% en los proyectos que contienen 8572 planes de inversión. De las 8833 hectáreas sembradas de coca focalizadas 5. 325 han sido sustituidas.

Reincorporación

En Nariño fueron vinculadas 465 personas al programa de reincorporación. De los cuales 70 aun viven en el antiguo ETCR en la variante. 124 excombatientes están formándose académicamente y 183 vinculados a proyectos productivos, 3 colectivos y 74 individuales.

Según Zabier Hernández ex asesor de paz de Nariño preocupa los retrasos en la implementación del acuerdo en esta zona del país, puesto que solo hasta ahora se ha logrado la ubicación de un predio en el Fondo de Tierras para ser entregado a ex combatientes, sin embargo, éste no ha sido legalizado. indicó que el PNIS se ha estancado por desfinanciación al igual que los PDET que se han quedado sin recursos. A esto se suma los asesinatos de excombatientes en esta zona del país, situación sobre la cual ya ha emitido alertas tempranas la Defensoría del Pueblo.