Protestaron habitantes de Caobos en Cúcuta por inseguridad

Cansados de la inseguridad y los constantes robos que se están cometiendo en la ciudad de Cúcuta, los habitantes del barrio Caobos en las últimas horas realizaron una protesta pacífica en donde le están pidiendo a la alcaldía voltear sus ojos hacia este popular sector de la capital nortesantandereana.



Con letreros de S.O.S se manifestaron en las afueras de sus viviendas, y pidieron de igual forma a las autoridades mejorar los sistemas de reacción con el patrullaje al ser llamados por la comunidad en varias oportunidades.



Albeiro Bohorquez uno de los líderes de este sector, le dijo a Caracol Radio que los problemas se han venido acumulando desde hace varios años y por esto es que tomaron la determinación de expresar su inconformismo.

Lea también: Concejales de Cúcuta piden acciones para mejorar seguridad



“Son problemáticas que se han venido presentando desde los últimos tres años, esto viene de la administración anterior y lo heredó la nueva administración, y hemos gastado el tiempo en derechos de petición, mesa de trabajo y concertaciones pero realmente no existe una luz en los problemas como son los habitantes de calle, la proliferación descontrolada de violencia y no se cumple el plan de ordenamiento territorial, esto genera un temor en que los predios bajen el valor. Esta misma problemática no sólo es en Caobos sino también en Barrio Blanco, Quinta Velez, La Playa, Libertadores y otros sectores aledaños”, dijo el vocero.



Por ahora se está a la espera de una respuesta por parte de las autoridades competentes, y las estrategias que se puedan implementar para devolverle la confianza a estos habitantes.