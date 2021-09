Posgrado en anestesiología de la UIS en peligro por falta de acreditación

Dos años lleva esperando la Universidad Industrial de Santander que el Ministerio de Educación le entregue la acreditación de alta calidad en el posgrado de anestesiología y rehabilitación.

El programa que ha estado funcionando por 35 años, lleva dos sin recibir estudiantes, porque este requisito es indispensable.

Óscar Araujo, presidente de la Agremiación Colombiana de Médicos, señaló que no es posible que no se entregue la certificación cuando se está en plena pandemia y se necesita personal en cuidados intensivos.

"No se está agilizando el proceso para las instituciones de más alta calidad y la UIS que es de las cinco más importantes del oriente colombiano. No se puede abrir convocatoria para recibir futuros anestesiólogos porque no hay acreditación de alta calidad".

El posgrado abre cuatro ó cinco convocatorias al año en la que se pueden inscribir de 60 a 200 estudiantes. La UIS es una de las pocas universidades públicas del país en ofrecer este posgrado.