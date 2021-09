DATT ha impuesto 1.060 infracciones por transporte ilegal en Cartagena

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) participó en mesa de trabajo con el sindicato de conductores de taxis del Distrito de Cartagena, donde también hizo presencia la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), con el acompañamiento de la Secretaría del Interior y la Policía Nacional.

En este espacio de diálogo se escucharon las solicitudes y quejas del gremio frente al control operativo que viene realizando el DATT, en especial los dispositivos adelantados contra la prestación de servicio no autorizado por parte de algunos conductores del gremio.

El director de la entidad, Janer Galván, explicó que esta administración tiene el compromiso de realizar controles efectivos a todas las modalidades de transporte ilegal. Es por esto, que a inicios de esta vigencia se actualizó el “plan estratégico de seguimiento y control para el cumplimiento del marco normativo del transporte publico en el distrito de Cartagena de Indias” y atendiendo los lineamientos de control establecidos por la Superintendencia de Transporte, el cuerpo operativo del DATT, viene adelantando los planes operativos en cumplimiento de los planes trazados.

Se informó al sindicato de conductores de taxis y representantes de la CUT, que esta administración ha realizado importantes acciones para fortalecer el cuerpo operativo del DATT, y de esta manera realizar controles efectivos al cumplimiento de las normas de tránsito y transporte. De igual manera, se realizan con una mayor frecuencia controles a la prestación de servicios no autorizados en vehículos particulares y de servicio público individual, colectivo y especial.

Cifras de control operativo

En lo que va corrido de este año, se han impuesto 1.060 infracciones por prestar servicio de transporte no autorizado, a través de la imposición de la infracción de tránsito D12 o de la infracción de transporte código 590. Este valor supera lo realizado en las vigencias anteriores con corte al mes de septiembre, al comparar con registros de los últimos 6 años. Entre los años 2015 y 2019, sin condición de pandemia, se tenía un promedio de 703 órdenes de comparendo por transporte ilegal a corte del mes de septiembre de cada vigencia. Lo realizado en el mismo periodo de 2021 es un 50.7% mayor, y si se compara con el año 2020, lo realizado este año supera en más de 5 veces la cifra.

Al analizar el número de infracciones realizadas por tipo de servicio, se observa en las estadísticas que aproximadamente por cada 10 órdenes impuestas por servicio no autorizado, 9 son realizadas a conductores de vehículos de servicio particular, y uno a conductores de servicio público. No obstante, el organismo de tránsito continúa realizando acciones en todos los segmentos de ilegalidad de transporte que son objeto de control.