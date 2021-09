Delincuentes no nos van a arrodillar en La Tebaida:alcalde Vicente Young

Hasta 20 millones de pesos de recompensa ofrecieron las autoridades por quién de información sobre el ataque con explosivos que dejó cinco policías heridos el fin de semana en el municipio de La Tebaida al sur del Quindío.

Contexto: 20 millones de pesos de recompensa por autores de explosión contra Policías

El hecho se registró en la madrugada de ayer domingo cuando una caravana de vehículos de la Policía adelantaba un recorrido por diferentes lugares del edén tropical y a la altura del barrio Fortunato Gaviria fueron sorprendidos por una explosión que provocó daños en los automotores y lesiones por aturdimiento y esquirlas en cinco uniformados.

El alcalde de La Tebaida Vicente Young en diálogo con Caracol Radio manifestó que este hecho nunca se había registrado en esa localidad y más en un sector relativamente tranquilo, sin embargo en apoyo con la Policía, El ejército y la gobernación ofrecieron esta recompensa para quién de información clara sobre los responsables.

El mandatario agregó que la delincuencia no arrodillará a las autoridades con este tipo de acciones, aunque no manejan una hipótesis clara no descarta que sea por el tema de tráfico de estupefacientes y de las bandas que se dedican a este y otros delitos, por fortuna los policías se recuperan sin ningún problema de las lesiones.