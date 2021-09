Enrique Vives Caballero es trasladado a una clínica psiquiátrica

Un giro inesperado y aún más trágico tomó el caso de la tragedia de Gaira, donde murieron seis personas que fueron arrolladas por una camioneta conducida por el empresario Enrique Vives Caballero, quien permanece internado en una clínica privada de Santa Marta por supuestos quebrantos de salud.

En la audiencia de imputación de cargos, que por cierto fue aplazada por la no asistencia del implicado, el abogado de Vives Caballero reveló que su cliente iba a ser trasladado en las próximas horas a una clínica de salud mental.

“Deseo colocar en conocimiento la necesidad de que su tratamiento médico sea valorado a través de la Fundación Médica Santa Marta, para que obre en el registro tal, se definió como conducta a seguir valoración psiquiátrica y para que haga parte de la lealtad procesal de la cual nos ocupa; y solicitar frente a ello, de acuerdo a la valoración psiquiatra, ser atendido a través de un psicólogo”, aseguró el abogado, Alex Fernández.

Ante esta solicitud, la jueza que tiene el caso señaló que enviaría una notificación al gerente de la clínica Perfect Body de Santa Marta para evitar la remisión del presunto responsable de la muerte de los menores de edad, a fin de que se garantice el debido proceso.

Sin embargo, aun así, el implicado fue llevado en silla de ruedas a la Fundación para El Niño, donde recibirá una valoración psiquiátrica y determinarán un tratamiento por un supuesto trastorno que padece a raíz del accidente en el que estuvo involucrado.

Por otra parte, los abogados de las víctimas insisten en que Enrique Vives Caballero quiere evadir a la justicia, por lo que están solicitándole a la Procuraduría General de la Nación y demás entes competentes que intervengan en el caso, debido a que Medicina Legal ha retrasado la entrega de los resultados del verdadero estado de salud del implicado.

“Este es un caso de impacto nacional, la justicia de Santa Marta no está quedando bien visto. Esto puede terminar muy mal. Quiero pedir que actuemos con toda la celeridad del caso, porque, así como vamos, nos van a decir que el informe no llegó el viernes. Esto no tiene presentación para los jóvenes”, dijo el abogado Rodrigo Martínez.

COMUNICADO DE LA POLICÍA

La Policía Metropolitana de Santa Marta informó a la opinión pública que "desde el momento que se tuvo conocimiento de los hechos del siniestro vial de la madrugada del lunes en el sector de Gaira se ha actuado conforme a la ley".

"La policía Metropolitana de Santa Marta confirma que el señor Enrique Vives Caballero continúa en calidad de capturado bajo custodia de esta institución en un centro psiquiátrico por disposición del médico tratante con el fin de salvaguardar la integridad del mismo. El capturado seguirá en custodia de la Policía Nacional hasta que se resuelva su situación jurídica", finalizó.