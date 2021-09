Con Inspiración Comfama e Inventópolis, todos podemos ser científicos

Los científicos no son como los pintan. No suelen usar batas blancas, usar ratones, estar despeinados o tener unas gafas grandes como unas lupas. Ciencia no es solo los procesos más rigurosos y difíciles, ciencia es el descubrimiento, la creatividad, la capacidad de acercarse al conocimiento. Y para Inspiración Comfama e Iventópolis, ciencia es el placer de disfrutar aprendiendo.

En el cuarto programa exploramos el mundo de la ciencia, luego de viajar con los aliados anteriores por el cuerpo y el arte. En esta oportunidad convertimos los 30 minutos al aire, en un radio taller. Nuestras herramientas fueron muy sencillas: harina, sal, agua y algún colorante o vinilo para teñir. El objetivo era hacer nuestra propia plastilina.

La conexión fue para contar el trabajo de Inventópolis, un emprendimiento que busca generar conocimiento mediante métodos científicos y divertidos que aporten al desarrollo de ideas multimedia. La experiencia, por su parte, constó de tres pasos. En el primero hicimos plastilina, en el segundo le dimos forma a esa plastilina y en el tercero nos propusieron un reto para hacer en casa.

Una vez en la reflexión, cada uno en su trabajo, casa o aula de clase, aprendió un poco de lo divertida que es la ciencia, también de lo cotidiano y natural que es el camino para crear conocimiento o hacer algún experimento. Todos, en el programa, pudimos ser científicos.