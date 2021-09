Aprobada Política de Equidad de Género de la Universidad de Caldas

En la última sesión ordinaria del Consejo Superior de la Universidad de Caldas, fue aprobada la Política de Equidad de Género, Identidad, Orientación Sexual y No Discriminación, con la que señalan se hará vigilancia sobre la aplicación de la igualdad frente a la identidad de género y orientación sexual y la implementación de medidas de prevención, detección, atención, acompañamiento, seguimiento y sanción de hechos de violencia.

“Esta era una política que la comunidad estaba pidiendo ansiosamente y la administración está absolutamente comprometida con la necesidad de tener este documento que nos permite desarrollar acciones en la universidad, tendientes a buscar la igualdad de género”, resaltó el rector de la U de C, Alejandro Ceballos Márquez.

Esta determinación, que fortalece principios rectores como dignidad humana, derechos humanos e igualdad, se aplicará a docentes, personal administrativo, estudiantes y contratistas.

Con esta política, se crea también el Comité de Equidad y No Discriminación, como ente coordinador y orientador de la política, integrado por la Jefatura de la Oficina de Bienestar Universitario, dos representantes de los estudiantes, dos representantes de los docentes, un representante de los egresados, dos representantes del personal administrativo, un representante de las direcciones de Programa, un representante de los decanos y un delegado del grupo especial de equidad y no discriminación.

El documento contempla componentes como la promoción de la equidad -igualdad, prevención y erradicación de la violencia, estabilización, atención y acompañamiento a las víctimas, disciplinario y de evaluación y seguimiento.

Le puede interesar:

Cierres viales en la vía Manizales – Medellín afecta el turismo

Por violencia intrafamiliar capturan hombre que tenía prisión domiciliaria



Entérese de todas las noticias de Manizales y Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1180AM.

En la última sesión ordinaria del Consejo Superior de la Universidad de Caldas, fue aprobada la Política de Equidad de Género, Identidad, Orientación Sexual y No Discriminación, con la que señalan se hará vigilancia sobre la aplicación de la igualdad frente a la identidad de género y orientación sexual y la implementación de medidas de prevención, detección, atención, acompañamiento, seguimiento y sanción de hechos de violencia.



“Esta era una política que la comunidad estaba pidiendo ansiosamente y la administración está absolutamente comprometida con la necesidad de tener este documento que nos permite desarrollar acciones en la universidad, tendientes a buscar la igualdad de género”, resaltó el rector de la U de C, Alejandro Ceballos Márquez.



Esta determinación, que fortalece principios rectores como dignidad humana, derechos humanos e igualdad, se aplicará a docentes, personal administrativo, estudiantes y contratistas.



Con esta política, se crea también el Comité de Equidad y No Discriminación, como ente coordinador y orientados, que estará integrado por la Jefatura de la Oficina de Bienestar Universitario, dos representantes de los estudiantes, dos representantes de los docentes, un representante de los egresados, dos representantes del personal administrativo, un representante de las direcciones de Programa, un representante de los decanos y un delegado del grupo especial de equidad y no discriminación.



El documento contempla componentes como la promoción de la equidad -igualdad, prevención y erradicación de la violencia, estabilización, atención y acompañamiento a las víctimas, disciplinario y de evaluación y seguimiento.



Le puede interesar:



Cierres viales en la vía Manizales – Medellín afecta el turismo



Por violencia intrafamiliar capturan hombre que tenía prisión domiciliaria



Entérese de todas las noticias de Manizales y Caldas. Síganos en Twitter como @caracolcaldas y en Instagram @caracol_manizales y sintonícenos en el dial 1180AM.