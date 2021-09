Cierres viales en la vía Manizales – Medellín afecta el turismo

El turismo terrestre sigue viéndose afectado por causa de las largas esperas que se generan debido a las obras que se están realizando en la red vial de la ruta entre Manizales y Medellín, especialmente el pare y siga entre La Pintada en Antioquia y La Felisa en Caldas, las agencias de turismo siguen buscando alternativas.

“Ya llevamos más o menos unos seis meses que son inciertos para nosotros, no sabemos si los pares van a durar 1 ó 2 horas, 4, 5 ó 6 horas, como nos han dejado, y uno lo piensa mucho, piensa por los turistas, el bienestar de la familia, las señoras, los niños que traemos cuando quedamos en carretera, muchas veces no quedamos cerca a un restaurante, no hay baños públicos, entonces siempre nos trae mucha dificultad y muchos problemas”. Indicó Jorge Múnera, guía de turismo de Infinity Travel.

Esto, señala el guía turístico, se ha vuelto un voz a voz entre los viajeros que usan agencias de viajes para planear sus destinos, haciendo notable que, el no poder calcular si se alcanza a pasar o no por la zona de cierre y los tiempos de espera, son un factor determinante en su elección.

“La gente está comunicándose y diciéndose, está más larga la ida al Eje Cafetero que viajar a la Costa, por decir algo, y entonces los turistas prefieren no viajar, prefieren quedarse antes de venirse a parar 5, 6 horas en carretera con su familia”. Resaltó.

