Por falta de internet aumentó la deserción escolar en Santa Rita, Ituango

El pasado 8 de agosto Caracol Radio publicó un informe en el que daba cuenta de que más de mil menores de la institución Educativa Luis Preciado de Echavarría del corregimiento de Santa Rita del municipio de Ituango, estaban afectados por la falta de internet ya que la empresa del contrato Centros Poblados no estaba proporcionando la conexión.

Caracol Radio consultó nuevamente a los docentes de esta institución educativa que tiene 13 subsedes y quienes en medio de la polémica generada por el incumplimiento del contrato Centros Poblados, advirtieron que la falta del internet que no permite que los estudiantes reciban las clases de manera virtual ha ocasionado una desescolarización muy preocupante esa zona, aseguró un docente que por seguridad pidió no publicar su nombre.

“En este momento hay una preocupación en todo el municipio y más para este sector porque los estudiantes prácticamente desertaron. Optaron por no seguir estudiando y se dedicaron a las labores de la finca, abandonando el estudio prácticamente. Se podría decir que por cada institución, pongámosle entre un 20 y 30 por ciento de estudiantes que han desertado”.

En el diálogo también explicó que muchos padres han indicado que si sus hijos no están aprendiendo nada porque no reciben clase ni trabajos virtuales ni escritos y que por ello es mejor que trabajen y ayuden en las parcelas, además, porque la mayoría, por no decir que todos, no cuentan con recursos para recargar con internet un celular, habla de aquellos que han logrado obtener un teléfono inteligente que también son pocos.

“Dentro de muchas problemáticas se ponían en un dilema y era, escoger entre la comida o recargar el celular para poder estudiar”, agregó.

El docente aseguró que casi 20 dias después de que se publicara la queja de los estudiantes de la sede principal, la empresa instaló un equipo que proporcionaría internet en la vereda Villegas, también del corregimiento de Santa Rita, en esta oportunidad aseguraron que la cobertura era de 200 metros y no de 7 km como lo prometieron en el área urbana de esa zona.

“Lo que manifiestan algunos padres de familia es que, en el momento que lo instalaron funcionó y después de que se fueron los operarios, cuestión de dos o tres días dejó de funcionar. También hay que tener presente que en este momento esa sede son muy pocos los estudiantes que van allá, ya que no cuentan con profesor por la situación de orden público que se generó a principio de año con lo del concurso docente para esta zonas de posconflicto”, recalcó.

Pese a las denuncias de que estos equipos no funcionan en la mayoría de zonas rurales de Ituango, Antioquia, aún el gobierno nacional no les brinda una solución y ya han transcurrido 18 meses desde que inició la pandemia y desde que recibieron la orden que todos debían recibir clases virtuales, clases que muchos no ven desde entonces.