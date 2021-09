Abrirán convocatoria para acceder a subsidios de vivienda en Pereira

Con el objetivo de brindar mejores opciones de habitabilidad para los ciudadanos con menos oportunidades económicas, las autoridades municipales están invitando a las personas a participar entre el 15 y el 24 de septiembre en la convocatoria para ser elegido como potencial beneficiario.

Gabriel Alejandro Martínez, secretario de vivienda de Pereira, señaló que entre los requisitos principales está que los ingresos mensuales del hogar no sean superiores a cuatro salarios mínimos; además, el postulante debe ser propietario del inmueble, habitar en el predio, no tener más propiedades, estar inscrito en el Sisben.

Por otro lado, quienes se postulen no podrán haber recibido otro subsidio de vivienda y su casa no puede estar ubicada en zona de alto riesgo no mitigable.