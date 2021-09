Más de un tercio de las empresas en Antioquia no tienen conexión a internet

En las subregiones de Antioquia el 35 por ciento de las empresas no tienen conexión a internet. Así lo reveló la presidente ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Lina Vélez de Nicholls, quien además afirmó que esas compañías están condenadas a su extinción por la predominancia de las compras virtuales y el uso de plataformas digitales.

La economista señaló que para este reto una solución es traer inversión extranjera, sin embargó lamentó que cuando se pretende apoyar el desarrollo tecnológico de las empresas, sucedan hechos como la pérdida del capital en el Ministerio de las TIC.

"Me duele profundamente, me duele en el alma lo que sucedió con el Ministerio de las TIC. No puede ser posible que 70 mil millones de pesos que son nada para generar conexión y son mucho dinero para las condiciones y el esfuerzo de los ciudadanos, se pierdan en un tema de contrataciones indebidas", comentó la ejecutiva.

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia afirmó que es más de un tercio de las empresas en el departamento las que no tienen el servicio de internet, el 73 por ciento del porcentaje de las organizaciones que sí están conectadas tienen banda ancha, la cual según la Cámara es de mala calidad.

Más del 40 por ciento de esas empresas que tienen internet no están satisfechas con el servicio, según datos de la agremiación.