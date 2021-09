Todo lo que debe saber sobre el pico y placa en Medellín

La Secretaría de Movilidad de Medellín dio a conocer el decreto oficial que regula la medida de pico y placa. Estos son apuntes que deben saber los conductores

-Comienza el lunes únicamente con los particulares cuyas placas terminan en el dígito 0.

-La rotación será consecutiva cada día: lunes 0, martes 1, miércoles 2, jueves 3, viernes 4. Lunes 5, martes 6, miércoles 7, jueves 8 y viernes 15.

-El horario irá entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche y la rotación por dígito será cada quince días, es decir, un carro tiene pico y placa dos veces al mes.

-Del 6 de septiembre al 20 de septiembre la medida será pedagógica. Posterior a esa fecha será sancionatoria.

-Las motos de 2 y 4 tiempos tendrán pico y placa a partir del 4 de octubre y la rotación será igual a la de los vehículos.

-Las vías exentas son: Sistema Vial del Río (Autopista Sur, Avenida Regional y Avenida Paralela), Avenida Las Palmas, Avenida 33 desde el Río hasta su conexión con Las Palmas, laterales de la quebrada La Iguaná (entre carreras 63 y 80), calzada norte (sentido oriente – occidente) del Puente Horacio Toro, entre los lazos que permiten hacer el retorno al sur. La restricción vehicular no aplicará en los corregimientos de Medellín.

-Los vehículos exentos son: los eléctricos, híbridos y los que usen gas natural comprimido vehicular, los que atienden emergencias o situaciones médicas, vehículos de transporte especial, de transporte de alimentos, los destinados a la entrega de domicilios y mensajería, de carga y los destinados a la prestación de servicios públicos, entre otros.

Al respecto, el secretario de Movilidad, Carlos Mario Mejía, señaló que la medida se necesitaba para reducir los carros que diariamente circulan en Medellín.

"La idea es que la reducción global, de todo el cálculo que se hizo, sea del 8 al 10 por ciento de todo el parque automotor. Ese cálculo esperemos que nos dé un alivio en movilidad. Sostenemos que el pico y placa no es la medida ideal y podamos tomar decisiones mucho más drásticas", expresó el funcionario.

Ahora bien, falta definir si en el resto de municipios del Valle de Aburrá también acogerán la medidas, pues la tendencia en ocasiones anteriores es que se acogen a la iniciativa de Medellín y lo unifican. Esto está por definirse.

"En el caso de las motos es primera vez que lo vamos a sacar, por tanto le pedimos a los alcaldes que nos den el tiempo de espera prudente para poder fortalecer todo el tema de exenciones. La recomendación se hace desde Medellín pero cada municipio es autónomo, esperemos que todos se acoplen a la medida de Medellín que beneficiaría a toda el Área Metropolitana", complementó el oficial.

¿Qué opinión tiene la gente frente al pico y placa? En Caracol Radio recorrimos algunas vías complejas en la movilidad como la Autopista Norte, la Autopista Sur, la Avenida 33 y la Oriental. Las opiniones de los ciudadanos están divididas, aunque coinciden en las dificultades con el tráfico en la ciudad.

"No señor, no estoy de acuerdo porque le falta un estudio más centrado, mirar las vías y organizar los horarios de los trabajadores", planteó un ciudadano.

Otra persona indicó que tiene "una opinión contraria, porque por el tema ecológico está de acuerdo, pero resulta ser víctima del pico y placa por el desconocimiento de las cámaras de fotomulta".

En una opinión distinta, un ciudadano respondió: "Estoy de acuerdo porque se descongestiona más la ciudad y así uno puede trabajar".

La última opinión le manifestó a los micrófonos de Caracol Radio: "No estoy de acuerdo porque si alguien tiene dinero no tiene pico y placa y no contamina, pero si otra persona no tiene dinero, ahí sí le toca, contamina y hace taco".

En definitiva, la ciudadanía considera que el pico y placa es necesario pero insuficiente.

Por su parte el Metro de Medellín se pronunció sobre la medida del pico y placa, que según el gerente Tomás Elejalde no sobrecargará el sistema y por tanto no se tendrá alguna medida especial para recibir a los usuarios que decidan movilizarse en Metro, cuando no puedan sacar sus carros.

"El Metro está operando al 72 por ciento de su capacidad, estamos movilizando unos 720 mil pasajeros al día cuando el Metro está en perfecta capacidad de movilizar hasta a más de un millón de pasajeros", argumentó el gerente.

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia reconoce que el pico y placa puede afectar a la economía, porque hay empresas que dependen de los vehículos para su actividad comercial. No obstante, reconocen la pertinencia de tener la medida. Lina Vélez de Nicholls, presidente ejecutiva.

"Cualquier restricción de movilidad afecta a la economía. Yo diría que no son las medidas pero hay que tomarlas por las condiciones actuales de la ciudad", explicó la ejecutiva.

Fenalco Antioquia expresó en días pasados que la ciudad debe buscar otras alternativas como horarios escalonados en las empresas, una política pública de movilidad sostenible o mayor infraestructura como bahías para buses y parqueaderos cerca a estaciones del Metro.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, señaló que el cobro por congestión, o mejor, pago por movilidad para quienes necesiten usar el vehículo particular durante el pico y placa, deberá ser presentado en las sesiones ordinarias del Concejo de Medellín, en octubre, donde quedaría definido si efectivamente se aplicará y cuál será el costo.