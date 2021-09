Asaltan a un hombre en un puesto de toma de pruebas de COVID-19 en Bogotá

Este hecho ocurrió en el parque principal del barrio Ciudad Alsacia en la localidad de Kennedy, en Bogotá, cuando en un punto de toma de pruebas COVID unos hombres llegaron en una moto e intentaron robar el celular a uno de ciudadanos que estaba haciendo la fila para tomarse su prueba.

Lo que indican desde la Policía Metropolitana de Bogotá es que este hombre salió detrás de los delincuentes, ellos le sacaron un arma de fuego le dispararon en el pie izquierdo y le robaron sus pertenencias.

"Estaba haciéndome la prueba porque había llegado de otro paisa y fue al parque donde la estaban haciendo, un tipo se me acercó, ni siquiera me rapo el celular si no que intentó forcejear y yo no sabia que hacer estaba muy nervioso. El sujeto me dijo, pásame el celular o lo mato... empezó a disparar yo corrí hacia la caseta donde hacían las pruebas y llegó el sujeto apuntó al suelo y me pegó el tiro", dijo la víctima.

Afortunadamente este hombre se encuentra fuera de peligro y las autoridades están revisando cámaras para poder capturar a estos delincuentes.