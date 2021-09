Exgobernador Luis Pérez responde sobre irregularidades del Central Park

El exmandatario calificó como “ignorancia” las declaraciones dadas por Juan Pablo López, secretario Seres de Infraestructura, Hábitat y Sostenibilidad de Antioquia, quien argumentó que los procesos de contratación del proyecto se hicieron de forma atípica y que hat $24.000 millones que no están debidamente sustentados

Peréz afirmó que como gobernador no tuvo nada qué ver con este tema de contratación, pero que dejó la gestiones listas para que la pista iniciara su operación en el 2020:

“Nosotros lo que hicimos fue hacer un contrato para terminar la obra en abril 15 del 2020, por eso la obra se contrató hasta el 31 diciembre e inicialmente, tras cuatro meses trabajando en tres turnos, nosotros inauguramos la pista. El contrato iba funcionando muy bien hasta el 31 de diciembre y VIVA audicionó, hasta cuatro meses más, para terminar la obra. Una obra que ya había sido contratada cuatro meses antes para terminarla en abril del 2020”, afirmó Luis Peréz

El exgobernador cuestionó que en el gobierno Aníbal Gaviria no se les hubiese hecho observaciones sobre el contrato en los 60 días que dicta la ley:

“La pregunta más importante es por qué no se terminó la obra en abril del 2020. Cuando la interventoría dice que los diseños están bien y que, como todo diseño, sufrió ajustes, ajustes menores que no afectaron la ruta crítica, lo que parece que hubo es una pelotera entre contratista y la administración actual, no con nosotros. Y eso obligó a paralizar el contrato”, agregó