22 estaciones de EnCicla no están funcionando

A tres años de su construcción, las tres estaciones del sistema de bicicletas públicas EnCicla de la Avenida La Playa no han podido entrar en funcionamiento.

Según los trabajadores del sector, desde que se instalaron las estaciones, no han venido a adecuarlas para su operación. Los ciudadanos exponen que si las estaciones funcionaran, podría beneficiar a quienes habitan esta zona del centro y así desestimar el uso del transporte particular para optar por la movilidad en bicicleta, hecho que cobra relevancia al ser el centro uno de los lugares más congestionados de Medellín.

"Esta estación de EnCicla desde que la pusieron fue un adorno. Está ahí y no ha funcionado nunca. Me imagino que la iban a poner a funcionar, pero ahí quedó. Esto aquí es muy comercial y era para ponerla a funcionar", planteó el comerciante.

En esta misma situación están 19 estaciones más de EnCicla, para un total de 22 que no están en funcionamiento.

"Hace más de dos años que no funciona. Nunca han llegado a venir y por tanto no han prestado servicio. No sé para qué la pusieron si no presta ningún servicio, esa estación de la Playa con la Oriental y las otras", describió el ventero.

En Caracol Radio consultamos sobre este tema al Área Metropolitana, entidad encargada del sistema de bicicletas públicas. Juan David Palacio, director del AMVA, expresó que la dificultad con las estaciones de La Playa y las otras estaciones, radica en que el contratista que es La Bici América tiene un inconveniente para importar los sistemas de tecnología de los biciparqueaderos que provienen de España.

Lea también:

Para darle una solución a las estaciones sin funcionamiento, se instaló una mesa de trabajo.

"Hoy no han sido pagadas ni al contratista ni han sido entregadas formalmente al Área Metropolitana y por tanto venimos avanzando en una mesa con ellos para resolver la situación jurídica que permita avanzar en soluciones, y así poder expandir el sistema", planteó el director.

A esta dificultad de las estaciones se suma otro problema: los repuestos para las bicicletas.

El Área Metropolitana manifestó que sus bicicletas utilizan repuestos de la empresa china Shimano, la cual advirtió sobre retrasos en las fechas de entrega, por lo que el Área Metropolitana ha tenido que optimizar recursos para que el sistema pueda prestar un servicio adecuado a la ciudadanía.

"Los repuestos que se requieren para las bicicletas vienen agotados por la pandemia. Esto retrasa el calendario de entrega de repuestos y en algunos momentos podríamos tener dificultades. Desde el Área Metropolitana estamos optimizando los repuestos y el mantenimiento, que nos permitan hacer un plan de contingencia en el momento en que nos quedemos sin repuestos", explicó el director.

Actualmente el sistema EnCicla posee 101 estaciones funcionales y cerca de dos mil bicicletas públicas.