Se está acabando la sangre en Antioquia

La Gobernación de Antioquia compartió su preocupación porque los bancos de sangre reportan que los tipos de sangre O+ y O- se están agotando en el departamento, y los otros grupos sanguíneos como el A, B y el AB también están en riesgo de acabarse.

El Banco de Sangre de la Universidad de Antioquia señaló que el panorama de los hospitales del departamento es complejo, pues la sangre que donan los ciudadanos es vital para los procedimientos médicos. Al respecto habla Jaiver Patiño, coordinador del banco.

"Actualmente hay escasez de sangre en los diferentes bancos del departamento. Necesitamos donantes O+ especialmente, aunque si la persona es de otro grupo también nos sirve porque el B+ está muy escaso. La cantidad de donantes A+ también ha sido muy baja", afirmó el coordinador.

Una de las razones que explica el desabastecimiento de sangre, es el inconveniente para hacer los trabajos de recolección. Los sitios estratégicos para recibir donaciones son las universidades y las empresas, que en su mayoría continúan con actividades desde casa.

"No hay ingresado los estudiantes entonces no podemos hacer campañas en las universidades, algunas empresas por los protocolos de prevención del COVID-19 todavía no nos permiten hacer campañas en las sedes. Eso ha afectado y los bancos de sangre no tenemos la suficiente cantidad de donantes", añadió el trabajador de la salud.

Actualmente el Banco de Sangre de la Universidad de Antioquia está implementando una estrategia de llamadas a las personas que han donado en ocasiones anteriores, para que se acerquen a la Clínica León XIII y hagan su aporte ante la escasez de sangre.

La invitación de las entidades de salud es a que los ciudadanos se acerquen al punto de donación más cercano: Clínica Las Américas, la Cruz Roja, Hospital General, inclusive en el laboratorio Unlab en el Urabá de Antioquia.