Mujer trans denunció agresión por parte de Policías en Soledad

Una mujer trans identificada como Keisy Barraza, denunció a través de la organización Caribe Afirmativo, que fue víctima de agresión presuntamente por parte de uniformados de la Policía Metropolitana en el municipio de Soledad durante fin de semana.

Los hechos se habrían presentado cuando un vehículo tipo taxi en el que se movilizaba la mujer, fue solicitado por una patrulla del cuadrante, al tenerlo identificado por estar supuestamente en un lugar donde vendían estupefacientes, lo que dio lugar a una discusión que terminó en el Cai Hipódromo.

"El patrullero de la parte de atrás de la moto se baja de manera despectiva y me gritaba que yo era un hombre y me gritaba que él me iba a requisar porque yo era un hombre y él también era un hombre y yo le dije que él estaba viendo a una mujer y me dijo que mala manera que le mostrara la cédula donde dijera que yo no era un hombre", explicó Barraza.

Agrega que, pese a reclamar que no la maltrataran por estar recién operada, la reacción no fue la esperada.

"Él empezó agredirme física y verbalmente dándome empujones y le dije que me estaba maltratando y se puso más grosero a gritarme obsenidades", manifestó.

Frente a los hechos, Caribe Afirmativo interpuso la denuncia ante la Procuraduría para que se investigue a fondo la situación, que consideran reiterativa.

Wilson Castañeda, director de la organización dijo en diálogo con Caracol Radio, que en lo corrido del año se han atendido 23 denuncias de presuntos abusos policiales contra la comunidad LGTBI, de los cuales 12 casos corresponden a hechos en los que estarían involucrados uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

POLICÍA INVESTIGARÁ

El Subcomandante de la Policía Metropolitana, el coronel Carlos Cabrera, manifestó que se adelantará la indagación por el caso y rechazó cualquier tipo de comportamiento por parte de uniformados, que esté contrario a la ley.

"La Policía inició una indagación preliminar luego de que una mujer trans denunciara a través de una ONG, haber sido víctima de supuestas agresiones por parte de policiales" dijo el coronel.