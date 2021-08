“¿Cuántas personas tienen que morir en ese puente?”: Valeria Suárez

Con lágrimas y la voz entre cortada Valeria Suárez hizo un fuerte llamado a las autoridades de la ciudad de Ibagué a quienes les recriminó por no haber hecho nada en el puente de la variante donde su hermana María Alejandra Suárez, de 28 años, terminó con su vida y la de su hijo de 5 años.

La joven le dijo a Caracol Radio, “quiero hacerle un llamado al Gobierno, ¿cuántas personas tienen que morir en ese puente para que tomen medidas? Cómo es posible que ese puente tiene un historial muy extenso y no hayan hecho una infraestructura para que la gente no se suicide más ahí”, manifestó Suárez.

María Alejandra Suárez salió de Palmira, Valle del Cauca, junto a su hijo de 5 años y los dos los encontraron en la parte baja de la estructura que tiene una altura aproximada de 100 metros.

Valeria Suárez fue clara que su hermana nunca tuvo problemas de depresión, “ella no estaba mal económicamente y no tenía un problema amoroso porque no tenía pareja”, contó.

Por ahora, la familia de María Alejandra la despedirán junto su pequeño en Palmira donde la vieron con vida el pasado viernes.