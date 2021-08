Habla hermana de la mujer que se quitó la vida con su hijo en Ibagué

Hay tristeza en Palmira, Valle del Cauca, ciudad donde vivía María Alejandra Suárez de 28 años con su hijo de cinco, tras conocerse el fin de semana pasado, que tomó la fatal decisión de quitarse la vida al lanzarse del puente de La Variante en Ibagué, Tolima.

Su hermana, Valeria Suárez, relató que, desde el viernes 6 de agosto, una vez salió de la casa de sus padres, se desconoció el paradero y empezó el drama para la familia.

"Ella fue por el niño a la casa, almorzó y quedamos en salir a comer en horas de la noche. Muy tarde la llamamos, pero no contestó, fuimos al apartamento y no estaban, todas sus pertenencias se encontraban ahí. Insistimos en las llamadas e incluso al otro día muy temprano nuevamente nos acercamos a su hogar, no la encontramos, no sabíamos nada de ella", señaló.

La preocupación inundaba a esta familia, por ello comenzaron a buscar a María Alejandra y a su hijo, en hospitales, en la Fiscalía, Policía, preguntar a conocidos e incluso visitaron la morgue, solo fue hasta que se desplazaron hasta la Terminal de Transportes que se enteraron de que ella había tomado un bus hacía Cajamarca.

Lea también:

"En ese momento, llamamos algunos conocidos allá y nos dicen que una mujer y un niño se había lanzado del puente de La Variante, nos decían que era mi hermana, pero no creía hasta no ver las fotos, y luego corroboramos que se trataba de ella y mi sobrino. No entendemos porque lo hizo", dijo Valeria.

Versiones preliminares, señalaban que la decisión de la mujer estaría relacionada con problemas económicos, sin embargo, su hermana, mencionó que en ningún momento había pasado por esas circunstancias.

"Ella nunca mostró síntomas de depresión, no estaba mal económicamente, no estaba pasando por un problema amoroso, no tenía pareja y en ningún momento mostró actitudes de una persona suicida, estamos sorprendidos porque no tenemos idea por qué lo hizo. El papá de mi sobrino vive en Cali y no en Cajamarca", agregó.

Con dolor, hizo un fuerte llamado al Gobierno Nacional, "cuántas personas tienen que morir en ese puente para que lo intervengan, cómo es posible sólo tenga cinco barandas que le dan en el pecho a la gente, que dejen de robarse la plata e inviertan en la seguridad de los colombianos. En ese momento había presencia militar pero no fueron capaces de hacer nada", puntualizó Valeria Suárez.