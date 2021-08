Barras bravas deben volver al estadio vacunados

Con el anuncio de la apertura al público del estadio Pascual Guerrero para el partido del próximo sábado entre el América de Cali y el Once Caldas, hay preocupación ante la falta de vacunación de los integrantes de las barras bravas, solicitud que ha estado haciendo de manera insistente Mario Andrés Lozada Tezna, Delegado del Barrismo Social de la Arquidiócesis de Cali.

Aunque Lozada le ha pedido a la alcaldía que así como se han hecho jornadas especiales para taxistas, se haga de la misma manera con los integrantes de las barras para que el regreso al estadio sea haga de manera segura.

“Creo que lo más conveniente es realizar jornadas de vacunación y que de esa manera los muchachos no falsifiquen el carnet, porque a la entrada van a pedir carnet de vacunación, y el que no tenga las dos dosis seguramente no los van a dejar entrar, seguramente eso va a demorar la entrada, a generar desorden”.

En cuanto a lo que pasó con los desmanes en el estadio el Campín, Lozada explicó que en Cali, no hay entrada a la hinchada visitante y por ello hay más tranquilidad, sin embargo llamó a la calma a los hinchas del América y a aprovechar este regreso al estadio el próximo sábado, cuando se espera que puedan ingresar alrededor de 8 mil personas.

Entre tanto, la secretaría de Salud de Cali, anunció vacunación para las barras del Deportivo Cali y el América de Cali:

Hoy miércoles 4 de agosto la jornada de vacunación en el estadio Pascual Guerrero sería para las barras del América de Cali y mañana jueves 5 de agosto sería para la barra del Deportivo Cali.