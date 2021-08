Frío intenso, así lo viven los habitantes de Bogotá

Bogotá es ‘la ciudad del Frío en el país’, o por lo menos así ha sido desde siempre; sin embargo, por cuenta de los cambios en el clima y el “desarrollo” de la ciudad, la temperatura, o la sensación térmica (dirían los expertos) a variado, dejando a la capital de Colombia con altas temperaturas durante gran parte de un año, sin embargo, la ciudad, desde finales de Julio parece haber regresado a sus épocas más frías.

Así viven las bajas temperaturas los Bogotanos…

“Está haciendo un frío terrible en Bogotá, es un frio pegajoso que no se puede quitar con nada, tomo bebidas calientes, me abrigo en cobijas y nada me quita ese frío y hay días que es un frío con una lluvia muy fina en la que le duele a uno hasta el alma”. Explico don Enrique, un hombre de 74 años.

“El frío esta horrible, esta tenaz, casi no se puede coger la bicicleta ni los aparatos, está muy fuerte y duelen las manos y los dedos, yo me la paso en la bicicleta llevando pedidos y cuando se me quedan los guantes, debo regresar obligatoriamente por ellos”. Dijo Felipe, que se dedica a hacer domicilios en una panadería de barrio.

“Cuando llevo los niños al colegio, me toca irme abrigada, pero la verdad hay veces que siento mas frío en la casa por que tengo que quedarme sentada trabajando, la verdad creo que estoy tomando mucho tinto”. Conto Milena, una mamá que trabaja desde casa.

“Mucho frío, se supone que estamos en verano y de repente este frío tan duro, toca con chaquetas, con guantes y mucho café, de casualidad es que no me traigo la almohada”. Contó entre risas Mario, un vigilante nocturno del norte de Bogotá.

Así, entre cobijas, bebidas calientes, chaquetas y una que otra camisa de más, los habitantes de Bogotá buscan hacerle “el quite” al frío intenso de la ciudad.